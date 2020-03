Chiude per l’emergenza la mensa solidale, al pasto dei senzatetto ci pensa un’azienda privata

Chiude la mensa solidale, a causa dell’emergenza Coronavirus, e in aiuto alla “Casa di Francesco” (un centro che ospita persone con difficoltà abitativa) arriva un’azienda privata.

Elior, tra i leader della ristorazione collettiva in Italia, sosterrà dunque la Casa di Francesco a Gallarate attraverso la fornitura gratuita di pasti per gli ospiti fino alla fine dell’emergenza Coronavirus.

L’iniziativa fa fronte all’esigenza della struttura di garantire alle persone ospitate una soluzione per la gestione dei pasti principali, a fronte della chiusura della mensa solidale locale per motivi di sicurezza. Elior ha dunque fornito supporto ai responsabili della Casa di Francesco, gestita dalla cooperativa sociale Intrecci, all’interno dell’accordo quadro siglato dall’azienda con “Consorzio farsi prossimo” nel 2017.

“In un momento particolarmente delicato per il nostro Paese abbiamo raccolto con senso del dovere e responsabilità la richiesta di aiuto della Casa di Francesco, nello spirito di solidarietà nei confronti delle comunità in cui operiamo che da sempre caratterizza la nostra attività d’impresa. La nostra vicinanza al territorio si traduce anche in iniziative concrete finalizzate al sostegno delle persone più deboli, garantendo non solo un bene primario come il cibo, ma anche e conforto e speranza” sottolinea Rosario Ambrosino, Amministratore Delegato di Elior.