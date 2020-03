Chiudono gli sportelli Acsm Agam ambiente e Lereti, come fare per contattarli

Con l’entrata in vigore del decreto anche Acsm Agam Ambiente e LeReti hanno introdotto precauzioni a tutela del personale e dei clienti.

Per quanto riguarda LeReti, Lo sportello Servizio Idrico resterà chiuso al pubblico.

Se proprio vi è l’esigenza di recarsi presso l’ufficio di via Avegno,4 la società chiede di chiamare al numero 0332.290279 per poter fissare un appuntamento.

Al momento dell’appuntamento è necessario osservare le disposizioni del Ministero della Salute, evitando il contatto ravvicinato tra il personale, rimanendo seduti e mantenendo la debita distanza di almeno un metro, evitando strette di mano e qualunque contatto fisico diretto con ogni persona.

Gli appuntamenti saranno comunque fissati solo per pratiche riguardanti posa o attivazione contatore, per tutte le altre richieste (Voltura con contatore attivo, Voltura mortis causa con contatore attivo, Richieste nuovi allacci o sopralluoghi, Rimozioni contatore, Sostituzioni contatore, Letture contatore, Richieste copia bollette, Attivazioni domiciliazioni bancarie, Richieste di informazioni, Reclami, Richieste di rifatturazione o Perdite idriche, la società invita a contattare il numero verde 800960011 oppure inviare una mail all’indirizzo richiesteacquedotto@leretispa.it.

Per quanto riguarda Acsm Agam ambiente, Lo sportello Igiene Ambientale resterà chiuso al pubblico: sono preferite modalità di contatto tramite email per le pratiche TARI, od anche telefono per semplici richieste di informazioni.

In caso di estrema necessità per recarsi nell’ufficio di via Avegno,4 la società chiede di chiamare al numero 0332 290600 per poter fissare un appuntamento.

I contatti di Acsm Agam ambiente sono: email _richiestetari@acsmagamambiente.it, telefono 800966186 e 0332 290600