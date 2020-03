Cinema, teatri e palestre chiuse. Un metro di distanza nei locali pubblici

Scuole chiuse così come cinema, teatri, palestre e centri benessere fino all’8 marzo. Sono alcune anticipazioni delle disposizioni del decreto che entrerà in vigore da domani, 2 marzo, per il territorio lombardo. “Vogliamo tutti la ripartenza economica ma non possiamo non prestare attenzione alle questioni sanitarie“. È quanto ha dichiarato il presidente della regione Attilio Fontana, in apertura della conferenza stampa odierna sugli aggiornamenti sul coronavirus. “Il lavoro svolto va sempre nella direzione di ricercare di eliminare ogni rischio sanitario per i cittadini e pensare alla situazione economica e mantenere viva l’attenzione per la ripresa”.

984 CASI POSITIVI, 24 I DECESSI

“Anche oggi abbiamo lavorato intensamente nella costruzione della rete per gestire la situazione”. Lo ha detto l’assessore regionale Gallera ricordando i numeri che riguardano la Lombardia: 984 i casi positivi (406 ricoverati non in terapia intensiva, 106 in terapia intensiva). 375 i casi di positivi asintomatici, 73 le persone dimesse al domicilio (dovranno rimanere per 14 giorni) e 24 i deceduti. I minori colpiti sono circa dieci, tutti in condizioni non gravi”.

SCUOLE CHIUSE, MUSEI A INGRESSO CONTINGENTATO. UN METRO LA DISTANZA MINIMA NEI LOCALI PUBBLICI

“Il decreto è stato condiviso a livello istituzionale e del nostro comitato scientifico – ha spiegato il vicepresidente della regione Sala -. Una parte del decreto sarà valido per tutto il territorio nazionale, una parte per alcune regioni e una parte per la zona rossa”.

Per quanto riguarda la regione Lombardia:

restano chiusi cinema e teatri

i musei verranno contingentati all’entrata con l’ obbligo di un metro di distanza .

verranno contingentati all’entrata con l’ . per le scuole di ogni ordine e grado: le lezioni restano sospese in tutte le scuole ma, i plessi potranno essere aperti per la sanificazione. Resta valido l’invito a incentivare l’elearning e la didattica a distanza. Chiusi anche gli asili.

Resta valido l’invito a incentivare l’elearning e la didattica a distanza. Chiusi anche gli asili. saranno sospesi tutti i concorsi pubblici fatto eccezione per la sanità.

per Veneto, Lombardia ed Emilia, valgono le regole restrittive per pub e ristoranti: sarà consentito l’accesso per i posti a sedere e stabilita la distanza minima di almeno di un metro l’uno dall’altro.

sarà consentito l’accesso per i posti a sedere e stabilita la distanza minima di almeno di un metro l’uno dall’altro. la stessa distanza di un metro andrà rispettata per i luoghi di culto mentre resteranno sospese le cerimonie.

mentre resteranno sospese le cerimonie. chiuse palestre, centri termali, centri benessere e simili .

. rimarranno aperti i mercati e gli impianti sciistici con la capienza ridotta di un terzo per gli impianti di risalita.

IL PROBLEMA DEL PERSONALE E DELLA TERAPIA INTENSIVA

“Oggi si è svolto l’incontro con i responsabili delle strutture private accreditate ed è stato raccolta totale disponibilità a collaborare e mettere a disposizioni posti letto per le terapie intensive e per la gestione dell’emergenza”.

“Restano il nodo dell’ampliamento dei posti di terapia intensiva – ha ricordato Gallera – e l’esigenza rafforzare il personale nei presidi critici. 14 medici saranno messi a disposizione da domani. Abbiamo bisogno di medici specializzati e abbiamo avuto una prima risposta in questo senso. Con una delibera saranno stanziati inoltre 40 milioni per acquisto di materiale necessario”.

“L’Oms – ha concluso – è andato oggi al Sacco e ha espresso giudizi molto positivi per il “modello Lombardia”, vorrebbero assumerlo come modello anche per altri paesi e altre situazioni”.

STIAMO LAVORANDO PER DEFINIRE GLI INTERVENTI PER L’ECONOMIA

“Difficile quantificare questa emergenza dal punto di vista economico – ha spiegato l’assessore regionale al bilancio Caparini -. Stiamo lavorando con il governo e le parti sociali. È stata istituita una task force permanente per definire gli interventi urgenti e urgentissimi per il sistema”