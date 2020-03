Cinque pizze riempiono il cuore degli operatori della Sos dei laghi

Anche un gesto semplice e inaspettato può aiutare chi ogni giorno è in prima linea nell’affrontare l’emergenza che ha investito la provincia. Nella serata di mercoledì 11 marzo gli operatori della Sos dei laghi di Travedona Monate si sono visti recapitare a sorpresa cinque pizze donate dalla Pizzeria della piazza. Un’iniziativa semplice ma capace – ora come mai – di far sapere quanto il lavoro dei soccorritori sia importante e apprezzato.

Un lavoro quello dei soccorritori che negli ultimi giorni si è fatto più complicato, tra precauzioni straordinarie e attimi di timore. «Di recente – spiega Stefano Simonetta, presidente della Sos dei laghi – sono aumentate le uscite per sospetti casi di Covid-19. Queste chiamate sono però motivate nella maggior parte dei casi non dalla presenza di sintomi, bensì dalla paura di essere entrati in contatto con soggetti contagiati».

Di fronte all’emergenza Covid-19 le misure per salvaguardare la salute dei soccorritori rimangono comunque molto alte. «Nei casi di sospetto contagio – aggiunge Simonetta – il protocollo prevede l’utilizzo di protezioni aggiuntive, come ad esempio le mascherine. Possiamo ancora contare su una buona scorta di presidi, ma trovarne di nuovi è diventato difficile».

«I nostri operatori – racconta Simonetta – ogni volta che escono per un’emergenza utilizzano la massima attenzione. A volte sono preoccupati a causa della gravità della situazione, ma reagiscono benissimo e compiono un ottimo lavoro».