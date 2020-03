Il Circolo Gagarin porta il cineforum a casa: “Straming e Telegram per stare insieme”

Oltre alla musica, l’altro elemento peculiare della programmazione del Circolo Arci Gagarin di Busto Arsizio è Cine Underground: organizzato in collaborazione con la casa di produzione indipendente Dirty Tape, è una rassegna di cinema orgogliosamente indipendente e di genere. Per alcuni sono b-movie, per il Circolo di via Galvani veri e propri cult selezionati da festival di tutto il mondo e per i quali ogni proiezione rappresenta la prima italiana (o europea in molti casi).

La rassegna, come tutta la programmazione del Circolo Arci Gagarin, è sospesa in attesa di capire gli sviluppi dell’emergenza sanitaria: saltano le proiezioni ma non l’appuntamento mensile col cinema orgogliosamente indipendente. Quindi in programma per domenica 29 marzo 2020 un cineclub in versione casalinga: stessa ora, stesso film, ma ognuno a casa propria. Con una novità: un gruppo Telegram per commentare in tempo reale il film, così da essere vicini anche se distanti!

Come funziona il cineclub casalingo?

Il film scelto per questo primo appuntamento è COMMANDO NINJA (2018, Ben Combes Films), disponibile legalmente e gratuitamente su Youtube a questo indirizzo: https://youtu.be/No6isuzn0FQ

ore 21.30 di domenica 29 marzo 2020. Alla stessa ora, ognuno da casa propria, faremo partire tutti insieme lo streaming del film. Prima, durante e dopo la visione commentiamo il film nel nostro gruppo Telegram: L’appuntamento è per le. Alla stessa ora, ognuno da casa propria, faremo partire tutti insieme lo streaming del film. Prima, durante e dopo la visione commentiamo il film nel nostro gruppo Telegram: https://t.me/CineUnderground . Telegram è un’app di messaggistica gratuita, sicura e attenta alla privacy, disponibile per tutti i sistemi operativi mobile e utilizzabile anche da browser.