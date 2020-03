Il Circolo di Varese riconosciuto come uno dei migliori ospedali del mondo

L’ospedale di Circolo di Varese è stato riconosciuto come uno dei migliori ospedali del mondo nell’ambito della classifica stilata da Newsweek e Statista Inc. Per la prima volta, quest’anno, questo progetto di ricerca ha incluso anche le strutture ospedaliere italiane: l’Ospedale di Circolo di Varese ha ottenuto una posizione all’interno di questo importante ranking mondiale, il Newsweek World’s Best Hospitals.

In particolare, Varese ha ottenuto un punteggio pari a 81.4/100, collocandosi al 19° posto nel ranking italiano. La classifica è basata su un’ampia iniziativa di ricerca che ha preso in esame: – Raccomandazioni ospedaliere – un sondaggio online internazionale che ha coinvolto oltre 70.000 medici, dirigenti ospedalieri e operatori sanitari; – Esperienza del paziente – sondaggi che misurano la soddisfazione dei pazienti; – KPI medici da database internazionali – ad es. sicurezza del paziente, misure igieniche e qualità dei trattamenti. L’analisi è consultabile sul sito web di Newsweek.

Il World’s Best Hospitals 2020 riconosce le migliori istituzioni mediche di 21 paesi: USA, Canada, Germania, Francia, Regno Unito, Svizzera, Corea del Sud, Giappone, Singapore, Australia, Israele, Svezia, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Thailandia, Italia, Brasile, India, Spagna e Paesi Bassi.