Cocquio, il sindaco: “Vietato sedersi sulle panchine e passeggiare“

Da oggi divieto assoluto di sedersi su panchine, muretti e tutte le strutture pubbliche del territorio comunale.

Ma proibizione assoluta di passeggio, (anche con animali di compagnia per le loro esigenze fisiologiche), attività sportiva in luogo pubblico, uso della bicicletta, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità.

Lo recita l’ordinanza sindacale numero 3 del 2020 letta in diretta facebook direttamente dal sindaco di Cocquio Trevisago Danilo Centrella (vedi video nel post qui sotto)

Sono poi consentite tali attività esclusivamente entro il limite di metri 200 dalla propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro tra le persone.

Divieto di traffico veicolare nel territorio cittadino per soggetti non residenti nel Comune o nei comuni limitrofi, esclusi gli spostamenti giustificati da necessità di approvvigionamento di beni di prima necessità, come alimentari o farmaci, o per esigenze lavorative, escluso il traffico su strade provinciali e statali, con conseguente obbligo di rispettare, all’interno del territorio comunale, i percorsi veicolari alternativi consigliati dalla Polizia Locale e dalla Protezione Civile.

È fatto inoltre obbligo per tutte le attività commerciali, inclusi supermercati e farmacie, di dotarsi di personale che all’entrata dell’esercizio faccia mantenere la distanza di un metro tra le persone e vigili costantemente sull’ingresso scaglionato degli avventori.

È infine vietato l’utilizzo sulla pubblica via e nelle pertinenze di essa, di decespugliatori, soffiatori o attrezzature consimili, che possano causare sollevamento e dispersione di polveri nell’aria.