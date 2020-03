Il collettivo Sativa ha raccolto 2.500 euro per l’ospedale di Bergamo

“L’iniziativa de “L’antidoto sonoro 4Bergamo!” è appena partita – scrivono i ragazzi del collettivo Sativa di Varese – e proseguirà sicuramente anche il prossimo fine settimana. Il tutto in continuo aggiornamento, un po’ come la situazione attuale in cui ci siamo trovati a vivere”.

Un successo di pubblico e anche di raccolta fondi e si avverte l’entusiasmo degli organizzatori. “Stiamo ricevendo di continuo tante richieste di partecipazione alle nostre dirette sonore: la nostra proposta artistica è sempre più variegata anche con presenze internazionali.

Il risultato ottenuto nel primo weekend è sicuramente sopra le nostre aspettative, mentre stiamo scrivendo siamo già a 2.441 euro: un risultato totalmente positivo, tenendo conto del fatto che si è partiti con un tetto di 1000”.

I ragazzi ringraziano tutti gli artisti che hanno aderito al progetto di raccolta fondi.

