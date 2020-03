Comerio, approvato il bilancio con misure di prevenzione e senza la minoranza

Consiglio comunale al tempo del coronavirus a Comerio.

Nel salone polivalente, la mattina di lunedì 23 marzo, a porte chiuse e con straordinarie misure di prevenzione, il consiglio comunale ha approvato il bilancio preventivo.

O meglio, la maggioranza del consiglio comunale ha approvato il bilancio, dato che la minoranza, per la seconda volta consecutiva, non ha partecipato alla seduta, benchè avesse inviato alla stampa quattro mozioni nei giorni scorsi chiedendo di trattare argomenti peraltro già ampiamente affrontati dall’amministrazione comunale comeriese (i volontari sono muniti di mascherina e guanti come gli over 65, per cui è stata organizzata la consegna di spesa e farmaci da 2 settimane abbondanti).

«Un atto importante che ci permetterà di gestire le normali attività del Comune oltre ad affrontare questo momento di grande difficoltà – spiega Silvio Aimetti, sindaco di Comerio -. Qualche informazione: tributi immutati ma allo studio modalità per andare incontro a imprese e cittadini sui termini di pagamento, sostegno a sociale e scuola, lavori di asfaltatura che partiranno finita l’emergenza, sono state inoltre pianificate ulteriori azioni per la prevenzione del coronavirus e distribuzione mascherine e dpi alla popolazione over 65. Nei prossimi giorni stanzieremo dei primi importanti contributi ad alcuni enti. Con rammarico ma senza alcuna polemica devo far notare che, per la seconda volta consecutiva, la minoranza non ha partecipato. Come organo di governo non dobbiamo fermarci. Il Comune va avanti al servizio dei comeriesi».