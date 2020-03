Comerio: strade disinfettate, orari per il ritiro della pensione e distribuzione mascherine

Lavaggio delle strade con disinfettante a Comerio. Il lavoro è partito questa mattina, venerdì 27 marzo.

«Questa mattina le strade sono state disinfettate con ipoclorito (praticamente amuchina)», commenta il sindaco di Comerio Silvio Aimetti.

Il primo cittadino comeriese ha anche ricordato le date per la distribuzione delle pensioni in Posta e delle mascherine casa per casa, grazie ai volontari: «Da oggi le pensioni sono in pagamento presso l’ufficio postale, vi ricordo di rispettare la programmazione (dalle 8.20 alle 13.35, cognomi A-D il 27 marzo, E-O il 30 marzo, I-Z il 1° marzo)», spiega Aimetti.

«Stiamo continuando la distribuzione delle mascherine agli OVER 65. Abbiamo la disponibilità di altre mascherine, sono disponibili su richiesta solo per persone che ne sono sprovviste e che devono utilizzarle per lavorare o eventualmente per recarsi ad acquistare beni di prima necessità per la propria famiglia – continua il sindaco di Comerio -. Anche queste saranno consegnate a domicilio a seguito di una richiesta inviata agli uffici comunali. Vi chiedo cortesemente di chiederle se e solo se ne avete realmente bisogno».

«Per il resto – conclude Aimetti -, vi ricordo che è fondamentale restare in casa e uscire solo per situazioni di ESTREMA NECESSITÀ».