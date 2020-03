Il Comitato Stefano Verri senza i fondi dell’asta benefica dei vini

Il 1° marzo si sarebbe dovuta tenere l’asta benefica di vini a favore del comitato Stefano Verri Onlus, che da anni opera e raccoglie fondi per la ricerca e la lotta alla leucemia E’ la prima volta da quando è stata creata che la manifestazione non si svolge. E’ stata annullata per le disposizioni sanitarie attuate per l’emergenza Coronavirus.

“Qui il video dell’anno scorso- scrive Pierre Ley, il critico gastronomico e banditore dell’asta, sulla sua pagina Facebook- per tenere almeno viva l’attenzione sull’argomento, dando appuntamento a presto agli amanti del buon vino e dei buoni affari oltre che agli amici e ai sostenitori del comitato”.

“Il vino per la vita” anche quest’anno era previsto nella bella location di Villa Bossi a Bodio Lomnago, antica residenza che ospita Bizzi, marchio di prestigio mondiale produttore di Clavicembali e Fortepiano. La Villa è molto richiesta ed è per questo che l’evento non potrà essere posticipato ma rimandato all’anno prossimo.

Per maggiori informazioni: comitato.stefanoverri@tin.it