Il Comune di Induno Olona taglia i costi per le famiglie con bambini in età scolare

La Giunta di Induno Olona ha deciso ieri sgravi per le famiglie con bambini in età scolare.

Lo ha annunciato il sindaco Marco Cavallin: «Abbiamo preso i primi provvedimenti per mitigare l’impatto economico dell’emergenza Coronavirus sui servizi forniti, iniziando da quelli per l’infanzia e le attività scolastiche».

Per l’asilo nido verrà cancellato il pagamento delle rette da marzo fino alla ripresa dell’attività.

Per la scuola dell’infanzia Malnati, il Comune dato la disponibilità a sostenere economicamente, con risorse comunali, le spese fisse comunque a carico della scuola durante questo fermo delle lezioni, sgravando quindi le famiglie dalla corrispondente incombenza economica.

Per le attività integrative delle scuole primarie, si è decisa la cancellazione della retta per tutti i mesi in cui le scuole rimarranno chiuse.

Il Comune, anticipa Cavallin, ha allo studio ulteriori diversi interventi per il sostegno di altre categorie colpite da questo momento di difficoltà.