Consegna a domicilio e ricette per telefono: Ternate si attiva contro il Corona virus

Anche il comune di Ternate ha attivato il servizio di consegna a domicilio dei beni di prima necessità per i cittadini più fragili.

Insieme alla Protezione civile comunale, lunedì 9 marzo l’amministrazione ha dato il via al servizio di consegna a domicilio di spesa e medicinali per i cittadini di età superiore ai 75 anni o affette da patologie particolari che non possono contare sull’aiuto di familiari o conoscenti. Chi avesse bisogno di usufruire del servizio può contattare il numero di telefono 347 706 2505.

Il comune ha inoltre comunicato che per le necessità di carattere medico è possibile chiamare il medico e stabilire con lui come procedere. Questo vale anche per quanto riguarda la stesura delle ricette farmaceutiche, oppure si può contattare la farmacia di Ternate al numero 0332 961 252, che a sua volta contatterà direttamente il medico curante del paziente.