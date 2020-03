Consegne a domicilio e servizi agli anziani: così Vedano Olona si riorganizza

Anche a Vedano Olona servizi pubblici e privati si riorganizzano per far fronte all’emergenza coronavirus.

L’amministrazione ricorda che anche sul territorio comunale è attiva, in accordo con il comitato di Varese delle Croce Rossa Italiana, la consegna di alimenti e medicinali rivolti a tutti i cittadini in difficoltà per questa situazione di emergenza e in particolar modo a coloro sopra i 65 anni di età o persone affette da patologie pregresse.

È attivo anche un servizio di supporto psicologico. È sufficiente telefonare al numero verde 800-065510 oppure direttamente alla Sala operativa di Gazzada allo 0332 813163, interno 4 (attiva dalle 8 alle 20) o via e-mail criperlepersone@crivarese.org.

A chi contatterà il servizio per ricevere viveri e medicinali, a cui partecipano anche volontari vedanesi, sarà comunicato un codice di sicurezza che dovrà essere fornito all’arrivo del personale della CRI alla propria abitazione per tutelare soprattutto gli anziani.

Anche le attività commerciali del paese hanno attivato, per tutti, servizi di consegna a domicilio di grande utilità in questo periodo per rimanere a casa, il modo più efficace per combattere l’emergenza sanitaria.

Di seguito l’elenco degli esercizi che consegnano a domicilio su prenotazione, alimentari e altri generi di prima necessitá:

L’ANGOLO DELLE IDEE Via Verdi, 2. Tel. 339 4597388 (Pane, generi alimentari, prodotti pulizia per la casa, frutta e verdura).

MACELLERIA SANTANDREA Via Matteotti 20. Tel. 0332 400258 – 339 7433631. (Carni, salumi, gastronomia)

L’IMPERO DELLA FRUTTA di Napoli Michele Via Varesina 4. Tel. 0332 866110- 348 0005358 (Frutta e verdura, prodotti tipici calabresi)

CAFFETTERIA IL SOGNO Piazza San Rocco 12. Tel. 339 1484711 (Arancini, schiacciate, focacce, piadine, lasagne)

ENOTECA DE SALVE Via Primo Maggio, 14. Tel. 0332 400249. (Acque minerali, vino, birra, bevande)

OASI. PIZZERIA D’ASPORTO Via Matteotti 52. Tel. 0332 866469 (Aperto tutta la settimana)

BYBLOS. PIZZERIA D’ASPORTO Via Papa Innocenzo 18. Tel. 0332 402097

ERBORISTERIA IL BIANCOSPINO di Restelli Tiziana Via Matteotti 7. Tel. 0332 400330 email: ilbiancospino.rt@gmail.com (Prodotti naturali, per la salute, integratori, cosmetica)

ERBORISTERIA IL TEMPIO DELLE ERBE Via Silvio Pellico 1/A. Tel. 0332 866256 email: nuvola.di.miele@gmail.com

Le consegne verranno effettuate con le modalità concordate direttamente con il negoziante.

Per gli esercizi commerciali che volessero aggiungersi a questo utilissimo servizio è sufficiente inviare un’email al seguente indirizzo: servizi-sociali@comune.vedano-olona.va.it

Infine è sempre attivo il servizio riservato alle persone anziane, fragili o affette da patologie croniche in mancanza di una rete familiare di supporto (figli, parenti, amici, vicini etc.). Chi si trova in questa situazione può contattare il numero dei Servizi alla Persona 0332 867760 in orario di ufficio per avere un aiuto per adempiere alle necessità della vita quotidiana (spesa per beni di prima necessità, farmaci ecc.) e per risolvere le problematiche segnalate.