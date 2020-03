Il Consiglio regionale fa slittare i termini per adempimenti di imprese, cittadini e amministrazioni

Unanime via libera in Consiglio regionale al differimento dei termini stabiliti da leggi e regolamenti regionali per l’adozione di atti o adempimenti da parte di pubbliche amministrazioni (compresa la Regione), imprese e cittadini.

“Un provvedimento che si è reso indispensabile a fronte dell’emergenza creata dalla diffusione del Covid-19. In tal modo -ha spiegato il relatore Marco Alparone (Forza Italia)- evitiamo il rischio che i destinatari dei suddetti termini possano incorrere nelle conseguenze sanzionatorie previste per i casi di inosservanza di termini perentori, come la decadenza da contributi regionali, l’applicazione di interessi di mora e di sanzioni amministrative pecuniarie”.

Limitatamente all’anno 2020, sono stati stabiliti due distinti differimenti: quello alla data del 31 luglio 2020 per i termini ricadenti nel periodo compreso tra il 31 marzo e il 31 maggio; e quello 30 settembre 2020 per i termini ricadenti nel periodo compreso tra il 1° giugno e il 31 luglio.

Viene attribuita alla Giunta regionale la possibilità di adottare ulteriori provvedimenti di differimento, comunque non oltre il 31 dicembre 2020, qualora ciò dovesse rendersi necessario in base all’evolversi dell’emergenza Covid-19. Il rinvio all’atto di Giunta è giustificato dall’esigenza di assicurare tempi rapidi di intervento a fronte di necessità di ulteriori differimenti che potranno riguardare anche singoli e specifici adempimenti.

All’interno dello stesso provvedimento, via libera a un emendamento dell’Assessore Davide Caparini che consente agli agriturismi in Lombardia, per la durata dello stato di emergenza Covid 19, di svolgere l’attività di ristorazione in “modalità con consegna a domicilio”, in deroga alla disciplina regionale che consentiva fino ad ora a ciascun agriturismo di svolgere attività di ristorazione solo per il consumo sul posto.

Il provvedimento approvato stabilisce inoltre che le donazioni effettuate sull’apposito conto corrente regionale istituito e destinate alle strutture sanitarie e a tutto il personale che in questi giorni sta combattendo la battaglia per curare i cittadini e contrastare il Covid-19, saranno utilizzate per acquisizioni di beni e servizi necessari alle strutture del servizio sanitario regionale, nonché alla realizzazione di interventi da parte della protezione civile per fronteggiare l’emergenza.

Il Consiglio regionale ha infine differito dal 30 aprile al 31 maggio il termine entro cui approvare lo schema di rendiconto del Consiglio regionale da parte dell’Ufficio di Presidenza.

La seduta di oggi si è svolta secondo una modalità eccezionale che, nel rispetto del regolamento e delle norme vigenti, è stata sperimentata per la prima volta nella storia del Consiglio regionale della Lombardia, sul modello seguito da Camera e Senato in occasione del voto sullo scostamento del deficit. Ogni gruppo è intervenuto con la metà dei suoi Consiglieri, così da garantire la presenza in Aula di 41 componenti, in proporzione alla consistenza dei gruppi. L’esame dei provvedimenti ha visto la condivisione e l’approvazione anche di diversi emendamenti e ordini del giorno presentati dai gruppi di minoranza.

All’ingresso a Palazzo Pirelli, consentito solo da via Fabio Filzi, tutti i Consiglieri regionali e il personale autorizzato sono stati sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e hanno ricevuto in dotazione gli strumenti di protezione personale come mascherina e guanti in lattice monouso.