Corbo, Pd: “Per l’emergenza alimentare aiuti per 20mila famiglie nel Varesotto”

“In questa fase di emergenza, in cui deve prevalere il senso di unità delle Istituzioni, ritengo importante valorizzare lo stanziamento del Governo per fronteggiare l’emergenza alimentare”.

È questo il commento del segretario provinciale del Pd Giovani Corbo sugli stanziamenti destinati ai comuni per il finanziamento di buoni spesa ai cittadini in difficoltà.

“Sono state destinate risorse economiche importanti ai Comuni per fronteggiare lo stato di estrema indigenza delle famiglie che, con la privazione delle fonti di reddito dovute alle restrizioni degli spostamenti, fanno fatica a fare la spesa. È evidente che le risorse vanno distribuite in maniera proporzionale a quei Comuni che hanno una percentuale maggiori di residenti sotto la soglia di povertà. In provincia di Varese sono arrivate risorse per 5.100.000 euro. Cifre ragguardevoli che ciascun Comune potrà utilizzare in maniera flessibile e immediata per riuscire a garantire la spesa ai nuclei familiari in difficoltà”.

“Busto Arsizio – prosegue Corbo – riceverà 443.359 euro, Gallarate 282.780 euro, Varese 427.089 euro solo per citare i Comuni con la popolazione più numerosa della nostra Provincia. Significa aiutare quasi ventimila famiglie in Provincia di Varese in questa fase dell’emergenza. Ora occorrerà programmare interventi anche per quelle attività dei Comuni che non possono essere trascurate ( Manutenzioni, Investimenti ) e pianificare le modalità per intervenire sul mondo produttivo prevedendo una riapertura in sicurezza per i lavoratori quando l’emergenza sanitaria lo consentirà. Intanto ben 62 Sindaci della Provincia di Varese hanno scritto al Presidente Fontana per rendere più incisivo il rapporto tra ATS e Amministrazioni Comunali per far fronte ai provvedimenti necessari da parte di ATS per la limitazione del contagio. E’ ora di dimostrare unità delle Istituzioni».