Coronavirus, Alfieri: “Stesse misure in Ticino e in Italia in tempi rapidi”

«Da ieri siamo al lavoro perché in Canton Ticino ci siano le stesse misure adottate in Italia, unico modo per poter collaborare in maniera efficace al contenimento del virus».

Alessandro Alfieri, senatore, sta seguendo il capitolo da vicino. Non solo perché viene da Varese, territorio al confine e con molti frontalieri, ma anche perché capogruppo del Partito Democratico in commissione esteri.

«Sia direttamente sia tramite il ministero degli Affari Esteri, che ha dimostrato pronta disponibilità, abbiamo chiesto di intervenire per evitare il pernottamento “forzato” dei frontalieri italiani in Svizzera; armonizzare le misure restrittive e i protocolli di sicurezza per il contenimento del virus; vigilare che non si proceda a licenziamenti nelle attività non essenziali che dovessero essere temporaneamente chiuse. Siamo fiduciosi che le risposte arriveranno in tempi brevi – conclude Alfieri – in uno spirito di leale collaborazione fondamentale per vincere una sfida così complessa».