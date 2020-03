Contro il coronavirus anche a Legnano si sperimenta il farmaco per la cura dell’artrite reumatoide

Il farmaco utilizzato per la cura dell’artrite reumatoide che si sta dimostrando efficace nel trattamento contro il Coronavirus si sta sperimentando anche nell’ospedale di Legnano.

Lo scrive LegnanoNews riportando l’annuncio del professor Antonino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area Medica dell’Azienda Ospedaliera, nell’edizione pomeridiana di oggi, lunedì 16 marzo, del TG3.

“Nella nostra struttura – ha spiegato il medico – abbiamo 16 persone in trattamento. Il farmaco funziona su alcuni pazienti. Di questi, infatti, 14 vanno bene. Altri due sono passati da essere passati ventilati meccanicamente a respirare in area ambiente. In questo momento, abbiamo un farmaco che usiamo da tempo per i nostri malati e aspettiamo dalla nostra farmacia una dotazione per offrire qualche possibilità in più a quanti si presenteranno nei prossimi giorni”.