Coronavirus, bar e ristoranti dovranno chiudere alle 18

Il decreto del Consiglio dei ministri siglato nella notte tra sabato 7 e domenica 8 marzo stabilisce misure più strette per bar e ristoranti all’interno della “zona 1” (Lombardia e altre 14 province).

Come afferma il decreto, le attività di ristorazione e bar sono consentite solamente dalle 6:00 alle 18:00 con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Le forze dell’ordine sono incaricate di vigilare sull’applicazione di queste norme all’interno dei locali della “zona 1”. In caso di violazione delle misure del decreto è prevista la sospensione dell’attività. Non osservare un provvedimento emanato per ragioni di sicurezza pubblica, ordine pubblico o igiene è un reato punibile con l’arresto fino a tre mesi e il pagamento di un’ammenda di 206 euro.