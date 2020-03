Coronavirus, i Cantoni potranno chiudere le imprese ma a precise condizioni

Berna apre alle cosiddette “finestre di crisi” dopo la diatriba che aveva visto protagonista il Canton Ticino accusato di aver preso misure oltre le proprie competenze per ridurre i contagi da Covid-19. Da questo momento, nella lotta al coronavirus, il Consiglio federale potrà autorizzare i Cantoni a ordinare la temporanea limitazione o cessazione delle attività di determinati settori dell’economia se la situazione epidemiologica lo richiede.

La possibilità è prevista per evitare un pericolo particolare per la salute della popolazione. In questi casi il Consiglio federale potrà dare il via libera ai Cantoni a ordinare chiusure o restrizioni per le attività produttive. “Le aziende – precisa però la nota del Consiglio – che plausibilmente attuano i provvedimenti concernenti l’igiene e il distanziamento sociale possono tuttavia continuare a esercitare la loro attività”.

“Un Cantone – prosegue il documento – può presentare una domanda di autorizzazione se, anche dopo aver fatto ricorso al sostegno di altri Cantoni, non dispone più di sufficienti capacità nell’assistenza sanitaria, se è altamente probabile che i settori economici interessati non siano in grado di attuare i provvedimenti di prevenzione prescritti e se il loro funzionamento è compromesso perché vengono a mancare i lavoratori frontalieri”.

Le parti sociali dovranno approvare la decisione del Cantone e devono essere garantiti sia l’approvvigionamento della popolazione con beni d’uso quotidiano sia l’approvvigionamento delle strutture sanitarie. Se i provvedimenti adottati vanno oltre quanto autorizzato dal Consiglio federale, decade per il Cantone il diritto all’indennità per lavoro ridotto della Confederazione.

All’origine di questa regolamentazione vi è la decisione del Cantone Ticino di chiudere per un periodo limitato le aziende e i cantieri. Il 20 marzo scorso, il Consiglio federale aveva deciso che i Cantoni possono chiudere soltanto i cantieri o le aziende che non rispettano le raccomandazioni concernenti l’igiene e il distanziamento sociale.