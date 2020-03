Coronavirus, controlli sulle strade: cinque sanzionati a Varese

Cinque sanzioni per altrettanti cittadini trovati per le strade della città senza un adeguato motivo. Proseguono i controlli della Polizia Locale di Varese sull’applicazione delle misure previste dai decreti per il contenimento dell’emergenza coronavirus.

Sono state oltre cento le verifiche effettuate ieri tra piazza Monte Grappa, viale Aguggiari, viale Europa e via Bizzozero; quattro dei sanzionati erano al volante della propria automobile, uno invece in giro a piedi.

(foto d’archivio)

«Grande risposta agli appelli da parte della città – il commento del vicesindaco Daniele Zanzi – e massima attenzione delle Forze dell’ordine per chi cerca di fare il furbo. I controlli sono stati ulteriormente intensificati negli ultimi giorni proprio perché siamo nella fase decisiva per il contrasto dell’epidemia. Chiediamo a tutti i varesini di proseguire nei loro sforzi, certi che quella contro il coronavirus sia una battaglia che si può vincere solo con il contributo di tutti».