Il Coronavirus ferma anche il Festival Fotografico Europeo

Anche il Festival Fotografico Europeo è rimandato a data da destinarsi. L’evento è tra le iniziative più pregevoli nel panorama fotografico nazionale ed europeo ed era in programma dal 5 aprile al 10 maggio.

Organizzato dall’Archivio Fotografico Italiano, con la collaborazione dell’Amministrazione comunale, il festival si sarebbe dovuto svolgere a Busto (a palazzo Cicogna e al Museo del tessile, oltre a sedi private) e in vari comuni del territorio con una serie di mostre ed eventi di altissimo livello, ma purtroppo, dopo mesi di lavoro, la scelta obbligata è quella del rinvio. Restano aperti soltanto i concorsi Selfie di Famiglia e Premio Pontiggia.

«Un’altra decisione dolorosa per il nostro calendario culturale, ma assolutamente dovuta per la salute pubblica – commenta l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli -. Ma anche in questo caso, non ci arrendiamo».

«Non abbattiamoci, lottiamo assieme e rispettiamo le regole, per impedire al subdolo virus di infettare le nostre esistenze e le nostre menti, che devono tornare libere di immaginare e sognare» scrivono gli organizzatori.