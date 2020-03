Coronavirus, la situazione in Polonia raccontata da un varesino

I media dedicano grande attenzione all’evoluzione del coronavirus negli stati stranieri, e non molte notizie arrivano dalla Polonia.

Il punto lo fa un affezionato lettore di Varesenews originario di Laveno Mombello e che da anni vive a Cracovia. Scrive Paolo Girotto:

Qui per ora ci sono 58 casi di contagio sparsi in tutto il Paese, il governo ha deciso di chiudere le frontiere da ieri sera, le scuole saranno chiuse per 2 settimane e la maggior parte dei locali e ristoranti sono chiusi, ma le chiese aperte.

Mai visto in 10 anni una situazione del genere, ho fatto un giro alle 11:30: di solito é pieno di turisti in centro, ma oggi c’era il deserto.

Si nota anche qui che la gente é preoccupata e preferisce stare a casa, poi girando a piedi si incrocia qualcuno con la mascherina.