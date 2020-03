Coronavirus, nuove misure di contenimento per tutta la Lombardia

Regione «chiusa», possibilità di spostamenti limitati e solo per «gravi e indifferibili motivi» di lavoro, o di famiglia.

Era nell’aria il nuovo pacchetto di misure attese e che il Governo sta per emanare con un decreto del Presidente del consiglio dei ministri (il “Dpcm“) che secondo attendibili indiscrezioni di stampa sarà in vigore già da domenica 8 marzo. Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile e riguarderanno l’intera Lombardia oltre ad alcune provincie di Emilia Romagna e Veneto.

Nella giornata di sabato si sono rincorse diverse voci che hanno paventato misure “più rigorose“ a fronte del quadro in crescita dei contagi, soprattutto in Lombardia e dell’atteggiamento che in molti, fra i cittadini, ancora non hanno adottato per dare seguito alle richieste delle autorità.

Nel provvedimento viene stabilita una «zona di sicurezza» dove sono previste limitazioni strettissime. In particolare: sospensione delle attività sciistiche, sospensione di eventi pubblici.

Chiusi musei, palestre, piscine, teatri, stop ai concorsi pubblici ad esclusione del personale sanitario. Una decisione che arriva dopo un giro di consultazioni che le autorità regionali della Lombardia hanno avuto con i sindaci delle città capoluogo e a seguito di una lettera inviata dal ‘Coordinamento delle terapie intensive della Lombardia’.

LE AREE DI APPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO – Riguarda Lombardia e le province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti e Alessandria.

SPOSTAMENTI – Evitare in modo assoluto ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori di cui al presente articolo, salvo che per gli spostamenti motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza.

FEBBRE E QUARANTENA – Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.