Coronavirus: nuove misure di prevenzione sui mezzi di Autolinee Varesine

Autolinee Varesine annuncia che in queste ore si stanno allestendo sui mezzi del trasporto pubblico una serie di specifiche misure di sicurezza, alle quali tutti sono pregati di attenersi, a tutela degli utenti e dei conducenti.

Sarà inibita la salita e la discesa dalla porta anteriore. Sui bus urbani di Varese (dotati di tre porte) vanno utilizzate la porta centrale e quella posteriore; sui bus blu extraurbani (dotati di due porte), va utilizzata la porta posteriore.

La cabina del conducente verrà delimitata con un’apposita catena isolante, in modo da ridurre i contatti con l’utenza.

Per la stessa ragione, sulle linee extraurbane viene temporaneamente sospesa la vendita a bordo dal conducente dei biglietti: l’utenza è dunque tenuta ad acquistare i biglietti presso le rivendite nei vari paesi, e qualora non sia possibile raggiungere l’obliteratrice il biglietto va convalidato a penna, scrivendo data ed ora.

I passeggeri sono tenuti, nei limiti del possibile, a rispettare la distanza di sicurezza di un metro tra le persone, anche sedendosi a posti alterni. Più in generale, i passeggeri sono tenuti a rispettare tutte le norme governative che mirano a tutelare la salute di tutti.

Per ora ai conducenti non saranno fornite mascherine protettive: «Non abbiamo, come le altre compagnie, nessuna indicazione in questo senso – spiega l’azienda – Ci sono autorità che regolano il trasporto pubblico e danno le necessarie disposizioni. Ad oggi nessuna disposizione impone ai conducenti l’uso della mascherina insomma servizio».