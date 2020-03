Coronavirus, prenotazione online dei farmaci e protezione per il personale

A distanza di pochi giorni dalle nuove disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in sinergia con il Ministero della Salute, Saronno Servizi S.p.A. ha adattato tutte le misure possibili per garantire ai cittadini un contatto costante con le Farmacie Comunali di Saronno (via Manzoni e via Valletta) e di Solbiate Olona (Centro commerciale IPER – Le Betulle).

Nello specifico è stato avviato ormai da settimane il servizio di Prenotazione Online di Farmaci, tramite telefono, via email o attraverso l’App “Farmacie Saronno Servizi” scaricabile gratuitamente da App Store e Google Play. E’ partito anche il servizio di Consegna a domicilio dei farmaci agli anziani e ai disabili, tramite un veicolo messo a disposizione da Saronno Servizi S.p.A. sul territorio che effettua giornalmente il tragitto dai tre punti vendita alle abitazioni di tutti coloro che sono in isolamento a casa e hanno necessità urgente di medicinali.

Il personale sanitario è stato protetto da mascherine certificate e visiere protettive utili per poter garantire misure massime di sicurezza nell’erogazione dei farmaci e sui banconi sono stati installati vetri di protezione. Le tre farmacie vengono costantemente rifornite di mascherine per la vendita diretta ai cittadini, secondo le forniture e i tempi minimi possibili che sono necessari al riassortimento in questo momento di emergenza.

«Siamo convinti che queste misure siano indispensabili nella lotta quotidiana contro il Coronavirus e dobbiamo sostenere in ogni modo il lavoro straordinario che stanno facendo i nostri farmacisti, i medici e tutto il personale sanitario», commentano da Saronno Servizi spa.