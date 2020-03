Coronavirus, il punto sulla Riunione fra Comune, Ats e prefettura

La riunione del C.O.C. ( Centro Operativo Comunale ) del Comune di Varese oggi ha visto collegati in teleconferenza anche il Prefetto Ricci e l’Ats. Due i punti all’ordine del giorno. Al primo punto la necessità di un maggiore allineamento tra le varie istituzioni sui dati dei contagi varesini e l’assunzione di misure di isolamento tempestivo.

Questo anche per valutare una più stretta sinergia tra gli operatori sanitari, comunali e della protezione civile, per assistere le persone malate ma non ospedalizzate e creare ogni possibile isolamento. Il secondo punto invece ha concentrato la discussione sull’eventualità di destinare anche a Varese una struttura per ospitare le persone che stanno effettuando il periodo di quarantena, o isolamento volontario, che non fossero in grado di stare nella propria abitazione.

Il Prefetto Ricci ha fatto presente: “Ritengo che al fine del contenimento dell’epidemia possa essere particolarmente utile l’attivazione di strutture destinate ad ospitare coloro che essendo positivi al Covid 19, o avendo avuto stretti contatti con persone contagiate, non dispongono di alloggi idonei alla quarantena”.

“È stata una riunione molto importante – spiega il sindaco Galimberti – perchè abbiamo fatto il punto con il prefetto e Ats sulla situazione varesina e le prossime azioni da compiere per stare più vicini alle famiglie e alle persone in difficoltà. Questa mattina abbiamo chiesto ad Ats di avere un maggior allineamento sui dati dei contagi, le persone in quarantena e i loro famigliari. In questo modo non solo potremo essere più vicini alle persone ma potremo anche isolare possibili contatti avvisando chi deve iniziare un periodo di quarantena preventiva. Negli ultimi giorni infatti abbiamo riscontrato un ritardo sulle informazioni dei nuovi positivi e delle quarantene. La nostra Coc – prosegue il sindaco – è operativa dal 22 febbraio e sta coordinando tutte le varie azioni e persone impegnate in città. Siamo disponibili a supportare Ats, consapevoli della fatica che stanno facendo nella gestione di questa fase. In questo senso abbiamo concordato con il prefetto di iniziare a valutare la possibilità, come accaduto a Milano, di ricercare nel circondario una struttura dedicata a chi deve effettuare il periodo di isolamento”.