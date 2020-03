Coronavirus, il sindaco Buzzi «Nessuna limitazione al traffico sul ponte di ferro»

Il decreto emanato dalla Presidenza del consiglio invita le persone a ridurre il più possibile gli spostamenti all’interno della “zona 1”, ma non ci sono limitazioni rispetto al traffico sul ponte di ferro che collega Sesto Calende e Castelletto Ticino.

«Non ci sono – fa sapere il sindaco di Sesto Calende Giovanni Buzzi – disposizioni particolari per quanto riguarda il presidio del ponte. Nel caso saranno le autorità a intervenire, ma ritengo si tratti di una decisione irrazionale, dal momento che non ci sarebbe abbastanza spazio per poter fermare le persone».

«Attendiamo – aggiunge Buzzi – nuove disposizione, ma il decreto dell’8 marzo stabilisce il divieto di apertura per bar e servizi di ristorazione dopo le 18:00, ed è questa la limitazione che l’amministrazione è chiamata a far rispettare. Insieme alla polizia locale abbiamo già avvisato gli esercizi e dopo le 18:00 faremo i controlli opportuni».