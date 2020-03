Coronavirus: tutti gli aggiornamenti nella settimana 16 – 22 marzo

DOMENICA 22 MARZO

SABATO 21 MARZO

Il governatore Attilio Fontana ha annunciato di aver firmato una nuova ordinanza. Dal blocco delle attività artigianali non essenziali al fermo dei cantieri la Lombardia ha disposto nuovi provvedimenti per fermare il contagio: “Limitazioni in vigore fino al 15 aprile”

La protezione civile a Roma ha diffuso il nuovo aggiornamento sui dati a livello nazionale.

Regione Lombardia ha diffuso il nuovo bollettino regionale con l’aggiornamento del contagio che supera le 25.000 persone.

Sono già 3.500 i medici che si sono candidati per entrare nella task force della Protezione Civile ed essere inviati nelle zone più colpite del Nord Italia

Il sindaco Mirko Reto annuncia il decesso del primo casciaghese risultato positivo e rilancia l’appello: “Rispettate le regole e state a casa”

Primi due casi segnalati a Grantola e Casale Litta. Gli annunci sono stati dati ai cittadini dai rispettivi sindaci.

Clicca qui per i dettagli su Casale Litta e qui per quelli su Grantola.

Diffusi anche i primi dati sul contagio a Legnano. Nella città del Carroccio sono 70 le persone positive al Coronavirus

È online il bando della protezione civile per ricercare 300 medici volontari da inviare nelle zone più colpite dall’epidemia.

Sono operative da oggi le nuove norme decise dal Ministero della Salute che riguardano oltre all’attività all’aperto anche gli spostamenti verso le seconde case

Dopo il primo caso di positività all’interno della più grande struttura per anziani di Busto Arsizio ecco l’appello dell’istituto per cercare mascherine con alta capacità filtrante.

VENERDI’ 20 MARZO

Sale il numero delle persone contagiate a Ferno, con altri quattro casi

Il sindaco di Bardello ha comunicato alla cittadinanza un primo contagio in paese e l’attivazione del Centro operativo comunale

Nuove misure per convincere tutti a stare a casa

Saranno piange la prima vittima per coronavirus

I numeri del contagio nel bollettino regionale. Sono 338 i tamponi positivi nel Varesotto dall’inizio dell’emergenza

In diretta dall'ospedale di Varese



Bilancio ancora preoccupante in Canton Ticino: i decessi sono passati in un giorno da 15 a 22, i ricoverati sono 169 di cui 35 in terapia intensiva. I contagi accertati sono 823.

Arriveranno lunedì prossimo

La conferenza stampa del Governatore Fontana: in arrivo i primi militari. La Lombardia chiede ulteriori chiusure e limitazioni

Liberare banda ora che tutti sono on line

A Crema inaugurato l’ospedale da campo donato dalla Chiesa Evangelica americana

La situazione in Piemonte

TRECENTO MEDICI DA TUTT’ITALIA PER LE ZONE PIU’ COLPITE

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha deciso di costituire una task force composta da 300 medici provenienti da tutta Italia a sostegno delle zone più colpite dal Coronavirus.

In questo momento di difficoltà abbiamo bisogno di unire le forze per aiutare i territori che stanno soffrendo, e in particolare quelli che sono in prima linea e vivono le maggiori criticità sanitarie.

I DATI DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sul territorio nazionale, al momento 33.190 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 41.035 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 13.938 in Lombardia, 4.506 in Emilia-Romagna, 3.169 in Veneto, 2.754 in Piemonte, 1.622 nelle Marche, 1.422 in Toscana, 883 in Liguria, 741 nel Lazio, 605 in Campania, 522 in Friuli Venezia Giulia, 491 nella Provincia autonoma di Trento, 421 nella Provincia autonoma di Bolzano, 449 in Puglia, 321 in Sicilia, 366 in Abruzzo, 328 in Umbria, 209 in Valle d’Aosta, 204 in Sardegna, 164 in Calabria, 38 in Molise e 37 in Basilicata.

Sono 4.440 le persone guarite. I deceduti sono 3.405, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

GIOVEDI’ 19 MARZO

Riunione in protezione civile per fare il punto della situazione nei comuni di Casciago, Comerio e Luvinate

Fontana chiede al premier Conte l’utilizzo massiccio dell’esercito per garantire il rispetto delle regole, in una telefonata definita dal presidente della Regione Lombardia “Cordiale e costruttiva”

Una buona notizia in arrivo da Bergamo

Segnalato il primo caso di Coronavirus a Gavirate, mentre a Biandronno il numero dei contagiati è salito a due

Nuovo caso di Coronavirus anche a Samarate

Un nuovo caso di Coronavirus Ad Albizzate

Grandi sforzi per sostenere il sistema regionale degli ospedali. Ma ci sono segni di cedimento

I numeri del bollettino regionale. Salgono a 310 i tamponi positivi nel Varesotto

La diretta da Palazzo Lombardia



Busto Arsizio

Da Caronno Varesino

In una diretta Facebook, il Presidente della Commissione sanità Monti indica misure drastiche per risolvere la crisi del sistema

Ospedali allo stremo in Canton Ticino che lunedì potrebbero finire i posti letto a disposizione

La diretta del Presidente della Commissione sanità Emanuele Monti



La diretta del Presidente Fontana



La Croce Rossa Italiana sta mobilitando da ieri sera tutti i suoi Comitati Regionali a supporto dei colleghi lombardi per il servizio di soccorso richiesto da Areu, inviando ambulanze ed equipaggi.Sono ad ora 18 le Ambulanze partite verso la Lombardia da dieci regioni italiane: Veneto, Piemonte, Liguria, Molise, Lazio, Toscana, Puglia, Umbria, Marche e Friuli Venezia Giulia, con 54 operatori sanitari in totale.

127 contagi in più in Canton Ticino che ha raggiunto i 638 casi totali. Ieri si è registrato anche un nuovo decesso: i morti sono 15

L’immagine più drammatica di tutta questa fase storica.

Siamo in guerra e il nemico è invisibile

L’appello ad aziende e associazioni per reperire mascherine, guanti e tute per il personale degli ospedali di Varese

La situazione dell’epidemia in Piemonte

Il Piemonte si mobilita

MERCOLEDI’ 18 MARZO

ore 18.00

Il bollettino del contagio in regione e in Provincia di Varese

La guerra di Alessandro contro il Coronavirus con il terrore di perdere il respiro. Ricoverato al secondo piano dell’ospedale di Circolo, l’uomo, di 47 anni senza alcuna malattia pregressa, testimonia la difficile battaglia che sta ancora conducendo, attaccato alla mascherina, dopo aver sfiorato il peggio.

dopo 8 giorni Marco Colombo ha lasciato l’ospedale. Il consigliere regionale della Lega ed ex sindaco di Sesto Calende ha potuto far ritorno a casa. Era entrato in ospedale a Varese lo scorso martedì 10 marzo perché positivo al coronavirus

Duro il Presidente Fontana contro chi non accetta di restare in casa

L’appello del Presidente Fontana a medici e infermieri perché vengano ad aiutare chi è impegnato nella lotta al coronavirus

La situazione in Italia ( dati del Dipartimento della Protezione civile)

Fino alle 18 di martedì 17 marzo, in tutto il paese 26.062 persone risultano positive al virus per un totaòe di 31.506 casi.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 12.095 in Lombardia, 3.404 in Emilia-Romagna, 2.488 in Veneto, 1.302 nelle Marche, 1.764 in Piemonte, 1.024 in Toscana, 661 in Liguria, 550 nel Lazio, 423 in Campania, 347 in Friuli Venezia Giulia, 368 nella Provincia autonoma di Trento, 282 nella Provincia autonoma di Bolzano, 320 in Puglia, 226 in Sicilia, 192 in Umbria, 216 in Abruzzo, 112 in Calabria, 115 in Sardegna, 134 in Valle d’Aosta, 19 in Molise e 20 in Basilicata.

Sono 2.941 le persone guarite. I deceduti sono 2.503, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

MARTEDì 17 MARZO

Il sindaco di Casciago conferma la positività di un paziente anche a Casciago

Primo caso di Coronavirus a Samarate, lo comunica il sindaco Puricelli

Secondo lo studio delle celle telefoniche il 40% dei lombardi si muove ancora da casa

Sono 16620 i positivi risultati in Lombardia dall’inizio dell’emergenza. 234 nel Varesotto. Ecco il punto dalla Regione

La situazione in Piemonte

Nuovo modello di autocertificazione per gli spostamenti

Emanuele Monti spiega come mai l’opzione vecchio ospedale di Legnano non era percorribile

Busto piante la sua terza vittima

La denuncia dei sindacati confederali

UN APPELLO A BERTOLASO: “RIAPRITE L’OSPEDALE VECCHIO DI LEGNANO PER AVERE PIU’ POSTI LETTO”

L’articolo di Legnanonews

DALLA MEZZANOTTE CHIUSI ALTRI CINQUE VALICHI

LUNEDI’ 16 MARZO

400 letti di terapia intensiva: lavori in 10 giorni. Si parte appena ci saranno attrezzature e personale

Le misure adottate la scorsa settimana dal Canton Ticino vengono estese da mezzanotte a tutta la Svizzera

Casi ancora in crescita ma non in modo esponenziale. A Varese i contagi sono 202

L’annuncio del presidente della Commissione sanità Monti

In diretta l'assessore al Welfare Giulio Gallera



Il consigliere Marco Colombo scrive dall’ospedale

Nuovi posti di terapia intensiva recuperati all’ospedale di Varese

È successo a Verbania