Cosa fare se finiscono le medicine? La Farmacia comunale lo spiega così

In questi di emergenza, i farmacisti sono indispensabili ma anche molto esposti al pericolo di contagio e dunque il sistema ha risposto facendo ricorso alle risorse della rete per ridurre la necessità. Particolarmente utile la “dematerializzazione” delle ricette, ovvero la possibilità di ricevere in forma elettronica le ricette per i farmaci prescritti dal medico, senza doversi recare all’ambulatorio medico. Una cosa particolarmente utile per chi, come gli anziani o gli ammalati di patologie croniche, deve fare periodicamente scorta di farmaci.

A Castiglione Olona, la direttrice della Farmacia comunale/Cos Giuliana Surianello, ha avuto un’idea simpatica per spiegare questa opportunità e ha realizzato un video in collaborazione con il suo staff.

Il messaggio è scherzoso, ma molto serio: «Se finite i vostri farmaci non preoccupatevi, le farmacie funzionano e non siete abbandonati – spiega la direttrice – Basta chiamare il vostro medico e avrete i codici per andare nella vostra farmacia di fiducia a ritirare le medicine.

Ecco il video:

Atto unico. “ Dottore ho finito le mie medicine!” Pubblicato da Farmacia Comunale Castiglione Olona su Martedì 17 marzo 2020