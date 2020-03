Cosentino: “L’ha detto Gallera: l’esame del sangue per il Coronavirus non è attendibile””

Durante la seduta di venerdì 27 marzo della Commissione regionale sanità, il Consigliere regionale Giacomo Cosentino (Lombardia Ideale – Fontana Presidente) ha sottoposto all’attenzione dell’assessore regionale alla sanità Giulio Gallera il quesito in merito alla possibilità di utilizzare un particolare esame del sangue per accertare la presenza del coronavirus.

«Sono stato contattato anche da alcuni medici che mi chiedevano come mai Regione Lombardia non stesse adottando questo metodo visto che, rispetto al tradizionale esame col tampone, sarebbe più veloce ed economico – spiega Cosentino – Durante la seduta di ieri della commissione sanità ho posto il quesito direttamente all’assessore regionale alla sanità, che mi ha risposto in maniera molto precisa e argomentata».

La risposta è stata che: «Regione Lombardia e il Comitato scientifico che supporta il Governo hanno già sperimentato questo tipo di test ma, purtroppo, non è stato ritenuto attendibile – continua Cosentino – In pratica, mi ha spiegato Gallera, il test è in grado di rilevare la presenza di anticorpi, ma la maggior parte delle persone che ha contratto il virus sviluppano gli anticorpi anche 14 giorni dopo il contagio, ciò significa che il test avrebbe esito negativo ma in realtà la persona è infetta».

Soddisfatto dalla risposta, Cosentino ha così commentato: «Voglio rassicurare i cittadini sul fatto che Regione Lombardia sta seguendo tutte le strade possibili ed immaginabili per contrastare in maniera efficace questa pandemia. Stiamo riuscendo anche a sopperire alla mancanza di mascherine grazie alla collaborazione con aziende lombarde che sono riuscite a convertirsi e hanno iniziato la nuova produzione. Inoltre, abbiamo avuto il via libera dall’istituto superiore della sanità per effettuare i tamponi anche in presenza di un solo sintomo (fino a ieri era necessario averne almeno due)».