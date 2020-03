“Credo negli esseri umani” il video progetto che racconta le vite ai tempi del Coronavirus

“Una compagnia di persone, persone che si fanno compagnia”: nasce da un’idea del dottor Marco Faraci, educatore presso l’istituto “Cavalier Francesco Menotti” di Cadegliano Viconago e appassionato di mezzi di comunicazione, la serie di video testimonianze raccolte sotto l’hasthag #credonegliesserimani.

Brevi interviste a diversi soggetti che ruotano principalmente attorno alla casa di riposo dove lavora, ognuna portatrice di un messaggio diverso: è questo il progetto del Dottor Marco Faraci, educatore professionale originario di Foggia trapiantato tredici anni fa nell’alto Varesotto. E proprio le sue origini “lontane”, che in queste ore di crisi e limitazione negli spostamenti possono sembrare ancora più distanti, gli hanno fatto venire voglia di raccogliere testimonianze di persone, di esseri umani, che si interfacciano con l’emergenza e le limitazioni imposte dall’allerta Covid-19.

“Volevo dipingere un quadro il più possibile interdisciplinare, che offrisse diverse chiavi di lettura e punti di vista differenti in base ai soggetti intervistati. Ci sono così alcuni ospiti della struttura, il Direttore Sanitario e altri professionisti che si occupano di mansioni differenti: tutti esseri umani”, racconta l’autore. E la struttura, al momento un microcosmo isolato dal resto del mondo per tutelare i pazienti, si presta bene a questa raccolta di molteplice umanità progettata dall’educatore, che precisa come “In questo progetto riesco ad unire le mie grandi passioni: il mio lavoro e la comunicazione, specialmente quella che utilizza il supporto video”.

I video si possono visualizzare sul canale youtube dello stesso Istituto, dove è stata creata l’apposita Playlist che raggruppa tutte le interviste sotto l’hasthag #credonegliesserimani e dove si possono trovare i racconti dei soggetti più disparati. Da quello di Odilia Boccadoro che rievoca i ricordi più toccanti della guerra e che proprio ad una guerra paragona l’emergenza attuale, al Direttore Sanitario Mauro Pizzi che racconta il medico e il cittadino e che invita a “rimetterci da uomini a guardarci in faccia”.

Tanti e mai banali i messaggi che arrivano da questa raccolta. Una raccolta che crede negli esseri umani.