Cresce il fatturato del gruppo Lindt&Sprüngli: 4,51 miliardi di franchi nel 2019 (+6.1%)

Il fatturato del Gruppo Lindt & Sprüngli registra un incremento del +6.1% raggiungendo 4,51 miliardi di Franchi Svizzeri, ottenendo una solida crescita organica (+4.5%) e crescendo ancora una volta più velocemente rispetto al mercato.

Sono i dati ufficiali diffusi dal gruppo che certifica come l’utile operativo (EBIT) si sia attestato a +6.0% pari a 675 milioni di Franchi Svizzeri; margine EBIT 15.0% (+20bp) (prima delle misure una tantum).

Il gruppo registra nell’anno concluso una crescita dell’utile netto del 5.1% pari a 512 milioni di Franchi Svizzeri; margine di redditività del +11.4% (crescita nel 2018 attestato a +11.3%). Sulla base di questi risultati l’azienda fissa il dividendo straordinario in occasione del 175° anniversario del Gruppo Lindt & Sprüngli a 1.750 Franchi Svizzeri per ogni azione registrata, 175/PC. Flusso di cassa operativa di 529 milioni Franchi Svizzeri con un aumento di 135 milioni.

La crescita nella regione europea è del +6,2% alla quale hanno contribuito positivamente tutti i Paesi chiave come Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Italia e Francia.

Il 175esimo anniversario

Nel 2020 per il Gruppo Lindt & Sprüngli ricorre il suo 175° anniversario. Per quest’occasione presso l’Headquarter del Gruppo a Kilchberg (Svizzera) il 10 maggio 2020 verrà inaugurata e aperta al pubblico la Lindt Home of Chocolate, il progetto finanziato e realizzato dalla fondazione filantropica Lindt Chocolate Competence Foundation.

All’entrata del building una fontana di (vero) cioccolato di oltre 9 metri accoglierà i visitatori che poi potranno degustare e assaggiare l’ampia varietà di referenze Lindt create dai Maîtres Chocolatiers Lindt.