Cresce il contagio: casi positivi a quota 11685. In arrivo 68 medici e oltre trecento infermieri

Sabato 14 marzo 2020

I dati

– i casi positivi sono 11.685 ieri 9.820, l’altro ieri 8.725, prima 7.280/5.791/5.469/4.189/3.420/ 2.612

– i deceduti 966, ieri 890 e prima/744/617/468/333/267/154

– in isolamento domiciliare 3.427/2.650/2.044/1.351/1.248/ 756/722

– in terapia intensiva 732/650/605/560/466/440/399/35 9.

– i ricoverati non in terapia intensiva 4.898/4.435/4.247/3.852/3319/2 .802/2.217/1.661

– i tamponi effettuati 37.138/32.700/29.534/25.629/21 .479/20.135/18.534/15.778

– i dimessi 1.660/1.198/1.085

I dati dei contagi per provincia

BG 2.864/2.368/2.136/1.815/1.472/ 1.245/997/761/623/537

BS 2.122/1.784/1.598/1.351/790/73 9/501/413/182/155

CO 154/118/98/77/46/40/27/23/11/1 1

CR 1.565/1.344/1.302/1.061/957/91 6/665/562/452/406

LC 287/237/199/113/89/66/53/35/1 1/8

LO 1.276/1.133/1.123/1.035/963/92 8/853/811/739/658

MB 224/143/130/85/65/64/59/61/20/ 19

MI 1.551/1.307/1.146/925/592/506/ 406/361

MN 261/187/169/137/119/102/56/46/ 32/26

PV 622/482/468/403/324/296/243/22 1/180/151

SO 45/23/23/13/7/7/6/6/4/4

VA 158/125/98/75/50/44/32/27/23/1 7

Nella consueta conferenza stampa per l’aggiornamento dei dati sull’infezione da Coronavirus, l’assessore regionale al welfare Gallera ha sottolineato la crescita costante dell’infezione. «Continua la corsa contro il tempo, il problema sono i posti e il personale – ha detto l’assessore – stiamo svuotando gli ospedali con maggiore pressione. Oggi non c’erano più ambulanze: in due giorni abbiamo traferito 91 pazienti dalle varie provincie in altri presidi, tra cui Garbagnate e Sondalo. È uno sforzo straordinario , perché abbiamo trasferito altri 81 pazienti meno complicati in altre strutture socio sanitarie».

Continua il reclutamento del personale. In Regione Lombardia sono arrivate 1600 domande. «Ne abbiamo valutate 692. – ha spiegato Gallera -È chiaro che abbiamo bisogno di persone che entrano a lavorare in una situazione complicata. Notiamo tra le persone che accettano una riduzione rispetto a quanti fanno domanda. A oggi abbiamo 68 medici di varie specialità e 137 specializzandi, 323 infermieri a disposizione delle aziende ospedaliere. Recluteremo personale estero senza alcuna equipollenza per il titolo chiedendo solo che siano iscritti all’albo. Ogni giorno è sempre più complicato per ché si alza il livello di saturazione dei vari presidi».

Polemica sulle mascherine a cui ha risposto l’assessore Davide Caparini, ha detto di avere bandito una gara per due milioni di mascherine. «Bisogna dotare tutti di mascherine reperibili e professionali che diano la certezza della protezione che è un diritto di tutti» ha ribadito l’assessore. Su questa partita si stanno muovendo tutte le nazioni coinvolte e questo rende difficile il reperimento sul mercato.

Sull’ospedale da creare nel padiglione della fiera, Fontana ha chiarito: «Per il momento non si fa perché non siamo in possesso di quegli strumenti utilizzati per i letti della rianimazione». Il San Raffaele sta allestendo un reparto di terapia intensiva in una tensostruttura per 15 posti letto.

Migliorano le condizioni dell’assessore Mattinzoli.

“I dati di oggi, come ho avuto modo di sottolineare più volte, evidenziano in maniera chiara e inequivocabile che nell’ex zona rossa il contagio sembra stia rallentando”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sottolineando come nella provincia di Lodi il numero dei casi positivi odierni faccia segnare solo un aumento di 10 unità (ieri 1.123 oggi 1.133).

“Nel resto della Lombardia – ha proseguito il governatore – a farci mantenere alto il livello di guardia è, invece, soprattutto il trend dei ricoveri in terapia intensiva. Ci auguriamo che le misure stringenti applicate a tutta la Regione – ha aggiunto Fontana – contribuiscano ad arginare la diffusione del virus anche nel resto della Lombardia”.

I dati dei contagi odierni e quelli dei giorni precedenti nelle province lombarde

I casi per provincia con l’aggiornamento rispetto agli ultimi 8 giorni

e 569 sono in corso di verifica.