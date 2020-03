Croce rossa: “volontari temporanei“ per sconfiggere il virus

Mascherine, camici, occhiali protettivi e liquido igienizzante.

Hanno bisogno di questo i volontari del soccorso della croce rossa italiana del Medio Verbano che sono in prima linea per la lotta al coronavirus e che in questi giorni chiedono una mano ai cittadini.

Col motto “aiutaci ad aiutarti“ viene proposta una raccolta fondi a favore del comitato locale: è possibile fare un bonifico per combattere l’emergenza.

In questo post nella pagina Facebook della Cri di Gavirate sono disponibili le informazioni per fare una donazione:

In questi giorni si stanno intensificando le richieste di aiuto da parte della popolazione, la Croce Rossa Italiana di Medio Verbano aderisce al programma di Volontari Temporanei da impiegare nella gestione dell’emergenza COVID-19 per servizi di spesa e farmaci a domicilio per anziani, immunodepressi e persone fragili, informazione e assistenza presso i desk, screening temperatura.

È possibile aderire al seguente link: https://volontari.cri.it/

Compila i dati richiesti e seleziona “Comitato del Medio Verbano”

Intanto continua incessante la gara di solidarietà, di sostegno ed incoraggiamento di tutta la cittadinanza nei confronti di soccorritori, medici, infermieri ed operatori sanitari impegnati direttamente nell’emergenza coronavirus.

(Nella foto volontari della crimedioverbano consegnano interi contenitori di panini e pizze offerti dalla LevelUp – Non proprio una Pizza di Gavirate ai reparti di medicina generale, chirurgia, pediatria, ginecologia e Pronto Soccorso dell’ Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio)