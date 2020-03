“Cultura a ruota libera”, l’invito arriva via social

In questi tempi in cui i teatri sono chiusi, le scuole sono chiuse, tutti gli spazi fisici della cultura sono chiusi, la “Compagnia del viaggio: from Liceo Manzoni to everywhere you want” continua a viaggiare, attraverso la rete.

Il Laboratorio di teatro dei Licei Manzoni di Varese, con le sue capitane Antonella Visconti professoressa e poeta, Alessandra Leonardi professoressa ed esperta di cinema e Michela Prando attrice e regista della L’Aquilone Cooperativa Sociale danno vita a “Cultura a ruota libera” una pagina Facebook e Instagram dove hanno invitato tutti i ragazzi e le ragazze della compagnia di oggi e di ieri a mandare

video di poesie, racconti, fiabe, letture per non fermare la cultura, anzi liberarla il più possibile….proprio per questo in questo progetto ci saranno anche i ragazzi del Liceo Artistico Frattini con la Prof.ssa di Filosofia Alessandra Ferrario che daranno un loro contributo con quadri, opere, video.

«L’idea – spiegano i fondatori del gruppo – è quella di creare in questo momento storico “ovattato” uno spazio nuovo di scambio culturale che parte dai ragazzi dai giovani aperto a tutti i gruppi di giovani e non solo che vorranno dare il proprio contributo. Come fare? Semplice! Clicca mi piace sulla pagina Facebook “Cultura a ruota libera” mandaci il tuo contributo e fai girare anche tu la cultura».

Un grazie alla giovane architetta Denise Mazzolini per il logo.