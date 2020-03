Il cuore biancoblu è grande: la Pro Patria partecipa alla raccolta fondi per l’ospedale

Ferma sul rettangolo verde, non sul piano sociale. La Pro Patria non sta giocando le partite del campionato di Serie C ma ha deciso di scendere in campo e partecipare alla raccolta fondi a favore di medici e infermieri dell’ospedale di Busto Arsizio.

La società biancoblu ha deciso di partecipare concretamente all’iniziativa, aderendo anche con un hashtag: #VinciamolaInsieme