Da Tex a Dylan Dog: la Bonelli regala online un fumetto al giorno

Da Tex a Dylan Dog, passando per gli enigmi del “Buon Vecchio Zio” Martin Mystère. Tra le tante iniziative di solidarietà digitale, anche Sergio Bonelli Editore, iconica casa editrice nel mondo del fumetto, scende in campo per combattere il coronavirus con il progetto #aCasaConBonelli. A partire da ieri infatti, lunedì 23 marzo, fino a domenica 5 aprile, dal sito dell’aziende milanese è possibile scaricare gratuitamente un albo, disponibile per ventiquattro ore, dedicato ai grandi personaggi del mondo del comic italiano.

L’iniziativa è partita ieri con la “release” del primo numero di Tex Classic che ha letteralmente bloccato i server di Bonelli a causa del grandissimo numero di richieste per leggere le avventure a colori del leggendario Tex Willer, conosciuto anche come Aquila della Notte tra le tribù Navajo nel Far West.

Dopo Tex, l’appuntamento si rinnova ogni giorno per altri tredici giorni non in edicola ma sul sito della Bonelli, permettendo ai lettori di immergersi in mille diverse atmosfere o di conoscere per la prima volta i grandi protagonisti del fumetto italiano: Per distrarsi dal difficile momento, ci potrà calare dunque nelle orrorifiche avventure di Dylan Dog, esplorare la foresta di Darkwood di Zagor (disponibile oggi, martedì 24), l’Amazzonia di Mister No o lo spazio di Nathan Never , fino a rivivere i primi intrighi di Julia nella Garden City.

«Sono giornate difficili per tutti noi – spiega il direttore editoriale Michele Masiero – sappiamo che questo è solo un piccolo gesto. Vogliamo però continuare a essere vicini ai nostri lettori: riusciamo nell’impresa grazie al lavoro eccezionale delle edicole e degli edicolanti, che ringraziamo veramente tantissimo, per tutto quello che fanno da sempre e per come si stanno prodigando ulteriormente nelle ultime settimane. Pensiamo, però, di fare cosa gradita ai nostri lettori e – perché no? – a chi vorrà avvicinarsi al mondo delle nuvole parlanti, offrendo un nuovo appuntamento quotidiano: un fumetto ogni mattina, per far sentire la nostra presenza e quella dei nostri personaggi anche all’interno delle loro case. In attesa di rincontrarci dal vivo, non appena sarà di nuovo possibile».

Un bel gesto da parte della casa editrice, soprattutto per i tanti appassionati del fumetto italiano che hanno dovuto rinunciare all’imperdibile appuntamento milanese del Cartoomics, rinviato da marzo ad ottobre a causa dell’emergenza Covid-19.

Il calendario delle pubblicazioni omaggio: