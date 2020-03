Dagli Alpini di Porto Ceresio 5.000 euro per la lotta al coronavirus

Quando si parla di solidarietà gli Alpini sono sempre in prima linea. E le penne nere di Porto Ceresio non smentiscono questa bella certezza.

Nei giorni scorsi il Gruppo Alpini ha donato 5.000 per l’acquisto di materiali per la cura del coronavirus.

Il Gruppo Alpini di Porto Ceresio con la sezione A.N.A. di Varese sta inoltre sostenendo una raccolta fondi per l’acquisto di attrezzature mediche necessarie per far fronte al contagio. Un’iniziativa promossa in memoria del dottor Roberto Stella, il presidente dell’Ordine dei medici di Varese scomparso proprio a causa del coronavirus.

Le donazioni vanno inviate alla Associazione Nazionale Alpini Sezione di Varese. IBAN IT17E0503410805000000015767 BPM causale: Aiuta gli Alpini ad aiutare in memoria del dottor Roberto Stella.