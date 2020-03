Dai dentisti mascherine e guanti per la Polizia Locale a la Croce Rossa

Polizia Locale di Cardano al Campo lavora più in sicurezza: il comando della cittadina vicino a Malpensa ha ricevuto nei giorni scorsi mascherine e guanti di lattice per la protezione degli operatori donati dai dott.ri odontoiatri Carabelli e Locatelli di Gallarate.

«Ulteriori presidi, fra cui camici ed occhiali» donati dal dottor Locatelli sono stati inviati alla «Croce Rossa Italiana di Gallarate che, impegnata in prima linea aveva lanciato un appello proprio per recuperare questi materiali indispensabili per intervenire senza mettere a repentaglio la salute dei volontari e dei pazienti».