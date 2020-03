Dal 23 marzo filiali Bcc aperte solo su appuntamento e per necessità inderogabili  

Per dare il proprio contributo a contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-19, a tutela di dipendenti, soci e clienti, la Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate ha deciso che a partire da lunedì 23 marzo si potrà andare nelle filiali solo per fare alcune operazioni e solo su appuntamento, esclusivamente alla mattina, dalle 8,30 alle 13,15.

La maggior parte delle operazioni si possono effettuare attraverso il canale on line di Relax banking. I prelievi di contante e i versamenti di contante e assegni si possono effettuare agli Atm evoluti presenti all’esterno delle filiali: «rivolgiamo perciò un forte invito a tutti i soci e i clienti ad utilizzare i canali telematici e le apparecchiature automatiche al fine di ridurre drasticamente gli spostamenti dal proprio domicilio», è l’appello di Roberto Scazzosi, presidente della Bcc di Busto Garolfo e Buguggiate.

Gli appuntamenti presso le filiali per necessità inderogabili dovranno essere presi, telefonicamente o via mail, con la propria filiale di riferimento:

Busto Garolfo, 0331 560111, bustofiliale@bustogarolfo.bcc. it;

Buguggiate, 0332 458258, buguggiate@bustogarolfo.bcc.it ;

Arluno, 02 9015562, arluno@bustogarolfo.bcc.it;

Bodio Lomnago, 0332 949177, bodio@bustogarolfo.bcc.it

Busto Arsizio, 0331 677455, bustoarsizio@bustogarolfo.bcc. it;

Cassano Magnago, 0331 200990, cassanomagnago@bustogarolfo. bcc.it;

Castellanza, 0331 481227, castellanza@bustogarolfo.bcc. it;

Dairago, 0331 433465, dairago@bustogarolfo.bcc.it;

Gallarate, 0331 777491, gllarate@bustogarolfo.bcc.it;

Legnano, 0331 455539, legnano@bustogarolfo.bcc.it;

Parabiago, 0331 559444, parabiago@bustogarolfo.bcc.it;

Samarate, 0331 223567, samarate@bustogarolfo.bcc.it;

San Giorgio su Legnano, 0331 410200, sangiorgio@bustogarolfo.bcc.it ;

Somma Lombardo, 0331 256231, somma@bustogarolfo.bcc.it;

Varese, 0332 236773, varese@bustogarolfo.bcc.it;

Villa Cortese, 0331 430332, villacortese@bustogarolfo.bcc. it.

Gli appuntamenti in filiale potranno essere presi solo per consulenze ed esclusivamente per le operazioni che non si possono effettuare via relax banking o con l’Atm evoluto.

Ovviamente non sarà consentito l’accesso nelle filiali a persone con sintomi influenzali (in particolare febbre, tosse e difficoltà respiratorie) e in presenza di tali sintomi il consiglio è di contattare subito il proprio medico curante. Gli accessi su appuntamento alle filiali saranno regolati nel pieno rispetto delle norme e delle disposizioni sanitarie in essere.