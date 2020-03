Dalla Fondazione comunitaria del Varesotto un fondo di 100mila euro per l’emergenza

La Fondazione comunitaria del Varesotto ha costituito l’11 marzo il Fondo corrente “Insieme per Varese”, con una dotazione iniziale di 100mila euro, di cui 50.000 messi a disposizione dalla Fondazione Cariplo.

Il fondo servirà per il sostegno alle misure di contrasto e contenimento attuate in occasione di eventi emergenziali e imprevisti che dovessero verificarsi nella comunità della provincia di Varese e, si legge nell’atto costitutivo, «nasce oggi in via emergenziale per il sostegno di iniziative volte a mitigare gli effetti collaterali prodotti dall’emergenza Covid-19, in particolare sulle categorie più fragili, e supportare il territorio della provincia di Varese, in particolare gli enti e le organizzazioni impegnate in prima linea a gestire e contenere l’impatto dello stesso».

Contestualmente la Fondazione ha attivato la raccolta fondi straordinaria #insiemexvarese per far crescere le risorse disponibili. Sul sito della Fondazione è stata attivata una pagina apposita www.fondazionevaresotto.it/insiemexvarese/ dove ottenere tutte le informazioni e trovare le testimonianze di chi ha interpellato la Fondazione segnalando le sue esigenze, che saranno caricate progressivamente; la campagna sarà diffusa anche attraverso i canali social, al fine di garantire la massima condivisione.

Donazione online con PayPal, carte di credito e tramite bonifico bancario o bollettino postale.

IBAN: IT87 N032 3901 6006 7000 1966 911