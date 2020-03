“Dalla noia ho scoperto che”…i bimbi di Malnate sfidano la paura

In questi giorni particolari di emergenza per il Coronavirus, il sindaco Irene Bellifemine e l’Amministrazione Comunale di Malnate, hanno pensato di coinvolgere i bambini ed i ragazzi in una nuova proposta creativa, che valorizzi il loro tempo, svuotato da tutti gli impegni che solitamente lo caratterizzano. “Dalla noia ho scoperto che…” é il tema che i bambini potranno sviluppare con disegni, elaborati, poesie, racconti, insomma con ogni tipo di supporto suggerito dalla loro creatività. Ai bambini e ai ragazzi si chiede di raccontare o disegnare qualcosa di bello che hanno sperimentato e vissuto durante questo “tempo lento” passato lontano da scuola e dagli impegni sportivi. Che sia un nuovo gioco fatto in famiglia o inventato coi fratelli, una passeggiata all’aperto, un libro letto con calma, la sveglia lenta della mattina, ognuno potrà descrivere un aspetto positivo che la noia e la lentezza di queste strane giornate gli hanno fatto scoprire.

Tutti gli elaborati verranno esposti nella giornata di sabato 21 marzo in piazza Tessitici, con la finalità di lanciare un segnale positivo alla cittadinanza attraverso la fantasia dei bambini.

Il sindaco Irene Bellifemine spiega che l’idea è nata, in questi giorni di chiusura delle scuole e di tutte le attività, incontrando i bambini nei parchi e nelle piazze della città.

“Pur consapevoli di questo stato di emergenza i bambini e le bambine e mi hanno raccontato di come stanno vivendo questi giorni liberi da impegni– spiega il primo cittadino -; la paura non è l’elemento caratterizzante dei loro racconti, ma bensì la gioia e la voglia di vivere liberamente il loro tempo, dando sfogo alla fantasia, inventandosi nuovi giochi ed attività da condividere in famiglia.”

L’amministrazione Comunale da tempo ha sposato il progetto della Città dei Bambini, che ha come principio cardine l’ascolto delle loro idee e la possibilità di realizzarle concretamente, promuovendo una cittadinanza attiva.

Proprio i bambini del Consiglio hanno da tempo invitato gli adulti a riflettere sulla quantità di impegni che affollano le loro agende, “forse di più che l’agenda del sindaco stesso”, hanno dichiarato.

L’assessore Nadia Cannito afferma: “Siamo rimasti colpiti ed entusiasti dalla creatività espressa in alcuni lavori che i bambini ci hanno mostrato in questi giorni. Nasce quindi l’idea di coinvolgerli e raccontarci, attraverso la produzione di disegni, poesie, racconti e creazioni, come hanno trascorso il loro tempo libero.”

Si potranno inviare i propri elaborati alla email: l.povolo@comune.malnate.va.it oppure consegnarli presso l’ufficio Città dei Bambini in via De Mohr entro il 14 marzo prossimo.