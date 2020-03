Dalla sua cucina al vostro salotto “Il Barbapedana” porta il cabaret online

Per alleviare il momento e non perdersi d’animo Francesco Marelli, insegnante, scultore e musicista, insieme al figlio Jacopo ha scelto di continuare, con i mezzi più tecnologici, a divulgare la sua passione, portando in giro la musica dell’osteria milanese di una volta con pezzi classici, talvolta riarrangiati, facendo riscoprire così quella cultura e quella tradizione ancora poco conosciute ed esplorate.

Sabato 28, alle 21, tramite le dirette sui canali social, Facebook e Instagram, potremo entrare in casa Marelli in cui ad aspettarci ci sarà la voce di Francesco con la chitarra accompagnato dalla musica di Jacopo, al basso, attorno a quel tavolo di legno della cucina, «imbandito come se tutti fossero invitati a cantare e a partecipare con noi».

Loro, invece, entreranno nei nostri salotti «con l’obiettivo di alleviare e intrattenere facendo finta di “dimenticare”, ma, in realtà, riflettendo proprio grazie alla musica. Non ci serve fustigarci anzi, dobbiamo essere consapevoli; per questo, suonare, cantare e cercare di alleviare il dolore non vuol dire fuggire dalla realtà, ma viverla fino in fondo cercando una lettura differente a quanto ci sta capitando» ha spiegato Francesco Marelli riconoscendo nell’idea del figlio un’alternativa positiva da proporre ai propri spettatori.

«L’idea è venuta a mio figlio Jacopo e l’ho subito condivisa perché attraverso questi mezzi tecnologici che ci danno una grossa mano, nonostante siamo costretti nelle nostre case, possiamo passare un momento in allegria alleviando i brutti pensieri – ha continuato il musicista – . Cercheremo di ricostruire l’osteria sul tavolo della cucina, giocando e alternando le canzoni della tradizione del cabaret milanese che parlano di situazioni intime tra il “dentro” e il “fuori”, tra lo spirito di ritrovarsi attorno al tavolo in famiglia e la voglia di evadere e di rincontrarsi».

Le dirette saranno visibili alla seguente pagina Facebook

https://www.facebook.com/pg/ilbarbapedanaofficial/

oppure alla pagina Instagram https://www.instagram.com/il_barbapedana_official/