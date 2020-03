Delpini dà la benedizione al nuovo ospedale della Fiera di Milano

L’arcivescovo di Milano Mario Delpini ha dato la benedizione all’Ospedale della Fiera di Milano, la nuova struttura dedicata alla cura dei pazienti contagiati dal Coronavirus.

Gli operai sono al lavoro per l’ultimazione di quello che non è un ospedale da campo, ma una vera e propria struttura ospedaliera, con 250 posti di terapia intensiva.

All’incontro hanno partecipato anche il Governatore di regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente della Fondazione Fiera, Enrico Pazzali, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, oltre al vicepresidente della Regione, Fabrizio Sala e gli assessori Giulio Gallera e Davide Caparini.

“Una grande opera – ha detto il Presidente Fontana – che solo l’ingegno e la concretezza lombarda potevano realizzare in cosi’ poco tempo. A tutte le maestranze va il mio più sentito ringraziamento. Un pensiero particolare lo rivolgo all’amico Guido Bertolaso che, fin dal primo momento, ha creduto in questa missione e, nonostante sia stato colpito dal virus, continua a contribuire a distanza in maniera fattiva per rendere l’ospedale operativo”.