“Difendete il lavoro delle cooperative sociali, prima che sia troppo tardi per voi”

Ci sono pezzi della società, e del lavoro, di cui si fa fatica ad occuparsi, in questi tempi confusi. Eppure, si tratta di elementi fondamentali per la tenuta del sistema, sociale e sanitario.

Si tratta delle cooperative sociali, quelle che si prendono cura di anziani, disabili, minori in difficoltà, senzatetto, profughi: persone per le quali non basta dire “resta a casa”, perché una casa non l’hanno o perché in quella casa sarebbero soli e senza le cure necessarie e per le quali è fondamentale continuare a garantire cura e protezione, garantendo però anche la sicurezza di chi ci lavora, per il bene di tutti.

«Viviamo una situazione di emergenza: Prima di tutto di emergenza sanitaria, poi di emergenza economica – spiega Mauro Frangi, presidente di Confcooperative Insubria – Ma c’è un’altra emergenza grave di cui dobbiamo occuparci: Ed è quella di continuare a garantire assistenza e cura delle persone più fragili delle nostre comunità. Anziani, disabili, persone con problemi di salute mentale e dipendenza, minori e famiglie, migranti e senza fissa dimora. Bisogna trovare il modo per continuare a garantire loro cura e protezione e, nello stesso tempo, per tutelare chi lo fa con competenza, generosità, sacrificio».

Da questo punto di vista: «Le cooperative sociali sono le imprese più esposte su questo fronte – spiega Frangi – Imprese che si assumono rischi perché le protezioni individuali scarseggiano ed è impossibile rispettare le distanze se si deve imboccare un anziano o lavare un disabile. Imprese che quando – quasi sempre in accordo con le famiglie e le amministrazioni pubbliche – hanno dovuto chiudere le loro strutture di assistenza, hanno provato a reinventarsi i loro servizi per riuscire, anche a distanza, a stare vicine alle persone più sole e più fragili».

Da questo punto di vista, le prescrizioni della autorità, secondo Frangi, non sono state chiare fin da subito: «In queste settimane non sempre Regione Lombardia, ATS e Comuni hanno fornito informazioni chiare e univoche in merito alla continuità dei servizi e alle scelte da compiere. Spesso le cooperative sociali sono state lasciate sole e, in qualche caso, anche richiamate alla loro responsabilità di gestori di servizi pubblici essenziali».

Però: «Nonostante i silenzi, le risposte vaghe e non uniformi non è mai venuta meno la responsabilità che le leggi, i decreti, gli accreditamenti hanno loro assegnato, ma soprattutto che la coscienza sociale dei cooperatori suggerisce e impone loro».

Non sono mancate in Regione, per il presidente di Confcooperative, anche situazioni drammatiche: «Nei territori della nostra Regione più colpiti dall’emergenza, abbiamo registrato situazioni davvero disgustose: diffide a proseguire nella gestione dei servizi inviate da solerti sindacati o comunicazioni di tagli ai contratti pubblici da parte di zelanti funzionari comunali. Ci auguriamo che non succeda anche da noi. Che non si giochi su temi così delicati. Perché le cooperative sociali e i loro soci ed operatori non sono incoscienti o irresponsabili. Ma soprattutto perché la continuità e, anzi, lo sviluppo del loro lavoro serve. Soprattutto in questo momento».

Il ruolo delle cooperative sociali, nel sistema, è fondamentale, perchè si occupano di tutto ciò che non è ancora, o non è più, nell’emergenza: «I servizi che offrono sono il prima e il dopo degli ospedali. Servono a evitare che scoppino travolti dall’emergenza. Sono indispensabili a garantire solidarietà e senso di comunità. A garantire una vita degna ai più deboli».

E, invece: «Siamo al limite. Senza presidi sanitari adeguati molti servizi sono costretti a chiudere. Il dato lombardo è di 100 mila utenti a rischio tra anziani, disabili, tossicodipendenti, malati psichiatrici. Quasi il 30% degli operatori delle cooperative sociali lombarde sono ammalati o in quarantena. Senza un aiuto diventerà impossibile garantire servizi essenziali. E’ necessario, quantomeno, garantire l’accesso ai DPI adeguati a continuare a svolgere il lavoro di cura, tutelando nel contempo le persone e gli operatori».

L’appello di Mauro Frangi è perciò questo: «A Como e a Varese il numero dei contagi è decisamente più basso che in altri territori lombardi. Proprio per questo è bene pensarci e pensarci bene e per tempo. Per uscire dalla tragica alternativa tra privare persone fragili di servizi essenziali o trasformare questi ultimi in focolai legalizzati. Serve un impegno forte e coeso a garantire la tenuta dei servizi di assistenza e cura e di chi ne assicura la continuità. Inventando modalità nuove, magari, ma garantendo il massimo di vicinanza a chi più ha bisogno. Perchè c’è un insegnamento grande per ciascuno di noi in questa emergenza: La sicurezza e il futuro di ciascuno dipendono dal più fragile tra noi. E’ l’anello più debole che misura la capacità di tenuta dell’intera catena. Se cede crolla l’intera comunità».