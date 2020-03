Il direttore di Radio Number One positivo al tampone: “State a casa senza se e senza ma”

Anche Luca Viscardi, il direttore di Radio Number One, è risultato positivo al tampone del Coronavirus. Ad annunciarlo è lui stesso con un post su Facebook:

“Potevo farmi raccontare da altri l’esperienza del Coronavirus – ha scritto Viscardi -, ma io sono un giornalista di trincea e ho voluto viverla in prima persona. E così, dopo un’attenta verifica, abbiamo stabilito che la parola del giorno é positivo”.

L’invito a stare a casa

“Ho usato talmente tanto disinfettante e fatto così tanta attenzione per evitare il contagio, che sono onestamente più che incazzato che malato. O forse entrambi – ha spiegato il direttore di Radio Number One appresa la notizia del test -. Vi saprò dire come va, ma per quello che sto vedendo, é meglio se smettete di fare gli scienziati e restate a casa. Senza se e senza ma”.

Proprio pochi giorni prima anche Viscardi aveva rinnovato il suo appello a comportamenti responsabili per fermare il contagio. La Provincia di Bergamo è attualmente quella più colpita dalla diffusione del virus con un bilancio che è ormai arrivati a 1427 casi positivi.