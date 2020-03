Due dirette Facebook con la Fondazione Sant’Erasmo e con il sindaco di Saronno

Tre appuntamenti oggi per le nostre dirette. Stamattina alle 10 con la riunione delle redazioni.

ORE. 15.30 CON LIVIO FRIGOLI – FONDAZIONE SANT’ERASMO

Oggi alle 15.30 avremo in collegamento Livio Frigoli, direttore generale della Fondazione Sant’Erasmo di Legnano. Illustrerà le problematiche della RSA dove sono presenti ospiti contagiati dal Covind-19 e dove in questi giorni si sono registrati anche quattro decessi. La gravità del momento è determinata dalla decisione delle autorità sanitarie di non effettuare controlli mirati e dalle numerose assenze per malattia degli operatori, così da creare un profondo disagio nella gestione della struttura.

ORE 19 CON ALESSANDRO FAGIOLI, SINDACO DI SARONNO

Il saronnese è una delle aree più colpite dal coronavirus. L’appuntamento con il sindaco Fagioli ci permetterà di conoscere l’effettiva situazione, ma soprattutto entrare nel lavoro di una amministrazione in una fase di crisi come quella che stiamo vivendo per il coronavirus.