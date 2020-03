È morto Italo Omero Romiti figura di spicco di Agusta

A meno di una settimana dalla scomparsa di Fredmano Spairani, ultimo direttore della Siae Marchetti prima del passaggio ad Agusta, il mondo dell’aeronautica piange la scomparsa del sestese Italo Omero Romiti, spentosi ieri all’età di novant’anni. (Romiti in una foto d’epoca)

Padre di Daniele, amministratore delegato di AgustaWestland tra il 2013 e il 2018, l’ingegner Romiti fu a lungo protagonista nella storica azienda di Sesto Calende dove, a partire dal 1964, ha ricoperto diversi ruoli e incaricati di rilievo, fra cui direttore e responsabile coordinamento qualità, in un’epoca di svolta per l’aeronautica italiana e per Augusta.

«Italo era una persona molto preparata – ricorda l’ex collega Lucio d’Andrea – era dotato di inventiva e capacità professionale. Accanto a lui ho imparato molto dal suo squisito carattere e della sua leadership con cui ha ricoperto ruoli innovativi. Col suo arrivo portò a tutti le sue importanti conoscenze da pilota nell’aviazione leggera dell’esercito. Mi ricordo quanto fossero tristi i suoi collaboratori quando ha lasciato la direzione della qualità, aveva infatti la capacità di capire quali fossero e come correggere i problemi».