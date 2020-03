Economia, imprese e lavoro: Italia e Svizzera a confronto

La Svizzera è una nazione che confina con l’Italia e che quindi possiamo considerare tra le più vicine a noi, ma questo vale solo se valutiamo la sua posizione geografica. Se infatti spostiamo la nostra prospettiva su organizzazione economica, la gestione dei rapporti di lavoro e la pressione fiscale sulle imprese ci rendiamo conto che le differenze sono davvero moltissime. Non è certo un caso se molti nostri connazionali hanno deciso di trasferirsi in Svizzera o meglio ancora di fare i frontalieri. I vantaggi sul piano economico sono numerosi ma è bene avere una visione ampia della situazione, perché non è sempre tutto oro ciò che luccica. Per questo conviene reperire informazioni per l’economia del Ticino che siano attendibili e soprattutto aggiornate.

Vediamo quali sono le principali differenze tra l’economia italiana e quella svizzera: due Paesi tanto vicini quanto distanti da questo punto di vista.

Pressione fiscale per le imprese

Uno degli aspetti più interessanti per comprendere la reale distanza esistente sul piano economico tra Svizzera ed Italia è quello relativo alla pressione fiscale a carico delle imprese. Chi ha un’attività oltre confine deve pagare da un minimo del 25% ad un massimo del 35% di tasse, a seconda del cantone. Nel nostro Paese la pressione fiscale è decisamente superiore. Basti pensare che in Italia le aziende raggiungono una tassazione superiore al 31% solo per quanto riguarda Ires ed Irap. A questi bisogna poi aggiungere anche contributi previdenziali, contributi assicurativi e altre tasse, che portano a soglie fino al 50%. Questo si traduce non solo in una maggior capacità di profitto da parte delle aziende svizzere ma anche in una capacità di spesa superiore, anche per quanto riguarda la retribuzione dei dipendenti.

Retribuzione media dei lavoratori

Se le imprese se la passano decisamente meglio in Svizzera rispetto a quelle italiane, lo stesso si può dire per i dipendenti, che possono contare su uno stipendio in media nettamente più elevato. È vero che non possiamo trascendere dal costo della vita, che oltre confine è più alto, ma è altrettanto vero che le differenze a livello di retribuzione sono considerevoli. Per fare un confronto possiamo prendere l’esempio di un operaio, che se in Italia guadagna in media 1.100 euro al mese in Svizzera ne guadagna esattamente il doppio ossia 2.200 euro.

Rapporti con la pubblica amministrazione

Un altro dettaglio che influisce in qualche modo sull’economia e sulla prosperità delle aziende in Svizzera riguarda il rapporto con la pubblica amministrazione. Come ormai è piuttosto noto, in Italia il problema di molti fornitori della PA sono i ritardi nei pagamenti, che spesso e volentieri si prolungano per diversi mesi. In Svizzera al contrario, tutti i lavori affidati dall’amministrazione pubblica all’esterno vengono saldati entro massimo 30 giorni ed i ritardi sono davvero un’eccezione straordinaria.

Il licenziamento: l’iter semplificato della Svizzera

Come abbiamo accennato però non è tutto oro quel che luccica e sul piano dei diritti del lavoratore la Svizzera ha ancora qualche lacuna rispetto all’Italia. I licenziamenti sono infatti molto più frequenti oltre confine, perché non sono richieste all’azienda delle giustificazioni stringenti come quelle previste nel nostro Paese.